Niet alleen in de ziekenhuizen is men ongerust, ook in de Limburgse woonzorgcentra volgen ze de situatie op de voet. In de rusthuizen speelden zich tijdens de eerste coronagolf ware drama's af. Om te voorkomen dat de bewoners geïsoleerd raken hebben de woonzorgcentra een draaiboek klaar om ook bij een coronabesmetting in de mate van het mogelijke bezoek toe te laten.