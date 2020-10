Limburg blijft voorlopig beter gespaard van de corona-epidemie, dan de rest van het land. Vorige week kwamen er in onze provincie 403 nieuwe besmettingen bij. Dat is een lichte stijging van 8 procent ten opzichte van de week ervoor. In de rest van België blijft het aantal coronabesmettingen wel fors stijgen. Afgelopen week kende zelfs enkele piekdagen, met meer dan 3.000 nieuwe besmettingen per dag.