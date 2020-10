Genk / Hasselt -

In het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk zijn momenteel zeven coronapatiënten opgenomen, van wie één op intensieve zorgen. Vijf zijn ouderen. Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt vangt op dit moment zes coronapatiënten op, van wie twee op de Intensieve Therapie-Eenheid.