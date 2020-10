Adembenemende dronebeelden onthullen verborgen strand midden in een krater). Video: KameraOne

Fotograaf Tarsicio Suarez gebruikte een drone om beelden te maken van Playa del Amor, ook wel bekend als Hidden Beach, op de Marieta-eilanden in Mexico.

Playa del Amor is een prachtig strand gelegen midden in een krater die werd gevormd tijdens bombardementen die de Mexicaanse regering in het begin van de 20e eeuw uitvoerde als onderdeel van een militaire training op de onbewoonde Marieta-eilanden.

Tarsicio vloog met zijn drone boven de krater terwijl hij op het strand stond en maakte adembenemende beelden van deze ongewone formatie.

Tarsicio zei: “Het is nogal moeilijk om naar deze plek te komen, maar als je eenmaal de reis hebt gemaakt, is het allemaal de moeite waard.”

