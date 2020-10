Aspiravi plant nu ook twee enorme windturbines in Boirs, niet ver van Elst en Millen

Riemst -

De plannen van de diverse Belgische windbedrijven die het gemunt hebben op de hoger gelegen winderige gebieden in en rond Riemst blijven van de tekentafel rollen. Nu en dan worden ze vergund en uitgevoerd, soms ook niet. De volgende in het rijtje is energiemaatschappij Aspiravi. Ze heeft haar oog laten vallen op het hoogplateau tussen Millen en Boirs. Daar wil de coöperatieve twee grote windturbines bouwen. Tot en met 19 oktober loopt daarover een openbaar onderzoek.