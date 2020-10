Gert De Mangeleer brengt Hertog Jan naar Antwerpen

Meer dan drie jaar na de sluiting van driesterrenzaak Hertog Jan in Zedelgem maken Gert De Mangeleer en gastheer Joachim Boudens hun comeback in de wereld van de gastronomie. Die brengt hen naar Antwerpen, waar de heren een restaurant zullen openen met de naam ‘Hertog Jan at Botanic Antwerp’.

Antwerpen wordt binnenkort een gastronomisch adresje rijker, waarvan de naam reeds bekend in de oren klinkt. Naast een tweede vestiging van Bar Bulot, breien De Mangeleer en Boudens in de stad immers een vervolg aan het ‘Hertog Jan’-concept. Beide nieuwe zaken zullen ondergebracht worden in het historische centrum, meer bepaald in een 15e-eeuws klooster op de ‘Botanic Sanctuary Antwerp’-site.

In het vernieuwde concept van Hertog Jan zullen De Mangeleer en Boudens hun gasten twee weken per maand persoonlijk ontvangen. Het restaurant, dat met een serre, bijenkorven en kruidentuin knipoogt naar de sfeer van weleer, wordt heel intiem en voorziet twaalf couverts. Het concept van hun à la carte brasserie Bar Bulot blijft gelijk: hier zul je proeven van Frans-Belgische brasserieklassiekers in een hedendaagse uitvoering.

Drie jaar geleden kondigden de heren de sluiting van Hertog Jan aan omdat ze nieuwe ideeën wilden uitwerken. Intussen zijn die gerealiseerd in de vorm van L.E.S.S. Eatery in Brugge en een eerste Bar Bulot in dezelfde West-Vlaamse stad en zijn de heren klaar voor een nieuwe culinaire uitdaging. ‘Botanic Sanctuary Antwerp’ komt op de voormalige Elzenveld-site en zal ook een vijfsterrenhotel krijgen. Alle zaken openen in juni 2021 de deuren.