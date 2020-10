“Nieuwerkerken gebuisd? En dat terwijl een pintje hier maar 1,5 euro kost”

Nieuwerkerken -

In geen enkele andere Limburgse gemeente zijn de inwoners zo weinig tevreden over het horeca-aanbod als in Nieuwerkerken. Van de ruim dertig cafés die de gemeente vroeger telde, schiet er vandaag nog maar een handvol over. “Maar met pintjes voor 1,5 euro drinken we ons hier wel rijk”, lachen de stamgasten.