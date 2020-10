Studente beschuldigt Epsteins hoerenmadam ervan haar te hebben verkracht

Een Amerikaanse vrouw beweert dat Ghislaine Maxwell, de vrouw die jonge meisjes rekruteerde voor miljardair Jeffrey Epstein, haar heeft verkracht toen ze nog een modestudente was. Het vermeende slachtoffer dat zich burgerlijke partij wil stellen, gelooft dat de hoerenmadam het brein is achter de sekshandel. “Zij is het echte monster.”

Samantha, een pseudoniem, is vandaag 48 jaar oud. Maar toen ze een 21-jarige modestudente was in New York kwam ze via een kennis ...