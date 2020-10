Heusden-Zolder -

Bij snelheidscontroles op de Irislaan in Bolderberg reden 53 van de 69 gecontroleerde voertuigen vrijdag sneller dan toegelaten. Er werd een dik uur gecontroleerd. De maximum toegelaten snelheid is er 30 km/uur. Drie bestuurders komen in aanmerking voor de intrekking van hun rijbewijs. Ze reden tussen de 67 en 76 km/uur. Zij zullen zich dus later op de rechtbank moeten verantwoorden voor deze snelheden.