Onze Vrouw is 37, single en woont in Hasselt. Hoopt stiekem voor haar 40ste een man te vinden: liefst in de lokale supermarkt, als het moet online. Gaat al eens op date en verbaast zich in Sjiek over liefde en relaties anno 2020.

Of we ons nu mogen bewegen in bubbels van vijf, tien of vijftien geliefden, en of de coronabarometer nu op zon of onweer staat, daten in tijden van Covid is allesbehalve evident - als je je ietwat aan ...