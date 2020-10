Waals duo verdacht van 30-tal inbraken in Haspengouw

Sint-Truiden / Borgloon / Riemst / Tongeren / Kortessem / Binderveld / Kozen / Nieuwerkerken / Wijer / Wellen / Hasselt -

Twee Waalse veertigers hebben zich maandag in de Hasseltse rechtbank moeten verantwoorden voor een 30-tal inbraken en inbraakpogingen. Hun werkterrein bevond zich hoofdzakelijk in Haspengouw. Ook een rechter uit de rechtbank in Hasselt kreeg het gezelschap over de vloer.