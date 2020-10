Rihanna krijgt lof omdat ze nu ook volslanke mannen inschakelt als model

Terwijl vrouwelijke plus-sizemodellen steeds meer hun weg vinden in de modewereld bleef van volslanke mannen lang geen spoor te bekennen. Daar brengt Rihanna nu met haar lingeriecollectie eigenhandig verandering in.

Rihanna stelde afgelopen week haar tweede modeshow van Savage x Fenty voor en lanceerde tegelijk een capsulecollectie voor mannen. Die wordt op de website van het lingerielabel getoond door spierbundels én mannen met een maatje meer. En dat wordt op stevig applaus onthaald op sociale media, want het is inderdaad haast revolutionair om volslanke mannen als modellen te gebruiken.

De bal ging online aan het rollen toen iemand op Twitter een foto van de website van Savage x Fenty deelde met daarop een zwaardere man. In geen tijd verzamelde die meer dan 300.000 likes. “Dit is de eerste keer ooit dat ik een man zo afgebeeld zie staan. Het is fantastisch dat Rihanna nu ook plus-sizemannen in de mode-industrie introduceert”, klonk het onder meer.

Emotionele reactie

En dat was niet de enige emotionele reactie. “Nooit eerder in mijn volwassen leven zag ik een model in de media met een lichaam als het mijne. Ik voel me haast emotioneel worden. Voor het eerst kan ik effectief iets kopen dat ik zie en werd gemaakt voor mensen met mijn lichaam voor ogen”, schreef iemand anders.

Het is niet de eerste keer dat Rihanna lof krijgt voor de diversiteit in haar casting. In 2018 liepen tijdens haar eerste modeshow voor Savage x Fenty twee zwangere modellen mee en heel wat andere vrouwen die niet aan het stereotiepe plaatje beantwoordden. Ook met haar cosmeticamerk Fenty Beauty maakt ze make-up in een breed gamma zodat die door elke huidskleur gebruikt kunnen worden.