Dit is de hipste handtas van het moment

Het Italiaanse modemerk Bottega Veneta heeft met de padded cassette bag een handtas in het gamma die bij veel fashionista’s in de smaak valt. Een origineel exemplaar kost gemiddeld 2.200 euro, maar door de hoge populariteit maken veel merken en ketens een goedkopere variant van de it-bag.

De padded cassette bag is een rechthoekige tas waarbij reepjes nylon of leder in elkaar zijn gevlochten en zo een driedimensionaal eindresultaat geven. Het minimalistische en tijdloze ontwerp bestaat in verschillende neutrale kleuren, maar ook gewaagdere tinten zoals grasgroen werden op de catwalk van het modehuis gesignaleerd. De schouderriem - in leder of als een metalen ketting - kan eraf, zodat de tas met magnetische sluiting ook als clutch kan dienen.

Het prijskaartje van het designeritem? Voor een belt bag betaal je 950 euro. Hoe groter de tas, hoe hoger de prijs. Voor een standaard lederen exemplaar met dito riem tel je 2.200 euro neer. Wil je die versie met een schakelketting als schouderriem, dan kost het accessoire je 2.950 euro. Het is niet de eerste keer dat een item van Bottega Veneta een trendstatus bereikt. Vorige zomer waren de sandalen met vierkanten zool een hit. In de lente van maakte de Pouch Bag dan waar furore onder de arm van menig fashionista.

De Pouch Bag en sandalen met vierkanten zool

Zowel de stuks uit vorige collecties als deze cassette-tas, zijn een inspiratiebron voor ketens en co om goedkopere varianten op de markt te brengen. Een overzicht van modellen die geen fiks maandloon opslorpen.

Shopping