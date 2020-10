Fernand Huts lacht met minister Dedonder: “Triest dat ze haar kat stuurt”

In Paal heeft Defensie, samen met logistieke reus Katoen Natie, een grote loods in gebruik genomen die tot minstens 2030 het centrale verdeelpunt wordt voor alle legermaterieel. Afgezien van munitie, oliën en wapens. Al stal Fernand Huts van Katoen Natie de show nadat hij gezegd had dat de nieuwe minister van Defensie Ludivine Dedonder haar kat had gestuurd. Even plots was er een kattenbak, nam Huts een kat in zijn armen nam en aaide over het kopje. Er was dan geen minister, maar er was wel een kat.