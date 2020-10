Spreidingsplan moet normale werking van ziekenhuizen tijdens coronacrisis veiligstellen

Om de normale werking van de ziekenhuizen zo goed mogelijk te garanderen, wordt ingezet op een stappenplan dat al in een vroege fase voorziet in gelijke verdeling van de patiënten over de ziekenhuizen. Zo moet worden vermeden dat sommige ziekenhuizen vooral met coronapatiënten bezig zijn en hun normale werking in het gedrang zien komen. Dat werd maandag duidelijk gemaakt op de persconferentie van Sciensano en het Crisiscentrum.

“Het is zo dat we momenteel nog in een fase zitten waarin de ziekenhuizen de normale zorgen perfect kunnen blijven garanderen. Het spreidingsplan is reeds in een vroege fase in werking getreden, juist ...