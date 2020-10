Loonkloof tussen mannen en vrouwen in Europa aan huidige tempo pas weg tegen 2104

Aan het huidige tempo zal de loonkloof tussen mannen en vrouwen in Europa pas tegen 2104 verdwijnen. Dat meldt het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) maandag. Het EVV betreurt dat het nog steeds wachten is op de actie die door de Europese Commissie beloofd was om hier een einde aan te maken. België is evenwel bij de beste leerlingen van de klas, en moet enkel Roemenië en Luxemburg laten voorgaan binnen de EU.