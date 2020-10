Een twintiger uit Balen hangt 37 maanden cel boven het hoofd nadat hij in dancing Versuz een kopstoot uitdeelde. “Als hij teveel drinkt en drugs neemt, verliest hij alle controle. Wie in zijn weg gaat staan, heeft prijs”, klonk het maandag in de Hasseltse correctionele rechtbank.

Het was in juli 2017 toen het 24-jarige slachtoffer in het gezelschap van zijn vriendin en nog een vrouw afzakte naar de Versuz. Die laatste bleek de ex te zijn van de driftkikker. “Dat vernam ik pas ...