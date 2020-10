Cultureel centrum krijgt opknapbeurt

Lanaken - Het Cultureel Centrum Aan de Engelse Hof in Lanaken-centrum krijgt weldra een grondige opknapbeurt. Het gebouw dat in 1922 veertig jaar wordt, wordt aangepast aan de hedendaagse eisen inzake airconditioning, ventilatie, verwarming en isolatie. Daarbij staan het comfort en de beleving van de bezoeker voorop.

Schepen van cultuur Jolein Martens (Open VLD): “Op warme dagen, bij uitverkochte voorstellingen of zwoele carnavalsactiviteiten kon het tot nog toe wel eens heel warm worden voor de bezoeker van het CC Lanaken. Met de nieuwe airconditioning en elektrische installaties die nu gegund zijn, is dit binnenkort voorgoed voorbij. Het is een zeer vernuftig systeem, computergestuurd met meerdere koelmogelijkheden die kunnen ingesteld worden op bepaalde hoogtes, laagtes, aparte compartimenten… Bovendien is het volstrekt geluidloos zodat de theatervoorstellingen niet verstoord worden. De kwaliteit en beleving in de Jan-Rosierzaal wordt hierdoor aanzienlijk verbeterd.”

Met de nieuwe airconditioning kan de temperatuur aangenaam en beheersbaar gehouden worden in de grote zaal van het cultureel centrum in Lanaken. De totale kost van de volledige renovatie bedraagt ruim 610.000 euro. De werken zullen uitgevoerd worden door de firma Heedfeld nv uit Riemst.