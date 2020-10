Twintiger uit Heusden-Zolder op bromfiets van pechstrook E314 geplukt

Heusden-Zolder / Diest -

Een 25-jarige jongeman uit Heusden-Zolder is afgelopen weekend door een anonieme politiepatrouille van de E314 gehaald. De agenten waren een verdacht voertuig aan het volgen vanop de Halensebaan, via de E314 richting Lummen. De controle leverde niets op. Maar toen de patrouille terug richting Diest reden, zagen ze een bromfietser op de pechstrook rijden. De 25-jarige bromfietser uit Heusden-Zolder verklaarde dat hij de weg volgde die zijn GPS had aangegeven. De bromfiets bleek niet verzekerd en de man kon ook geen rijbewijs voorleggen. De bromfiets werd in beslag genomen.