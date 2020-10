Benjamin Nygren op weg naar Heerenveen

Benjamin Nygren is op weg naar de uitgang. Op dit ogenblik lopen er onderhandelingen tussen KRC Genk en het Nederlandse Heerenveen. De precieze modaliteiten van deze overgang hebben een tijdelijk en definitief luik. De club uit Friesland zal de 19-jarige Zweed huren voor de duur van twee seizoenen met optie op definitieve aankoop na die termijn. Genk heeft het geloof in een Limburgse toekomst van Nygren evenwel nog niet opgegeven. Vandaar dat tussen beide clubs is overeengekomen dat KRC hem kan terugroepen na één seizoen.