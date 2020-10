De app “Coronalert”, die bedoeld is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is sinds de lancering woensdag al meer dan 657.000 keer gedownload. Dat is maandag bekendgemaakt op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum.

De app is sinds woensdag voor iedereen gratis beschikbaar via iOS of Android. De tool houdt anoniem bij met wie mensen fysiek in contact gekomen zijn. Op het moment dat een dokter een test voorschrijft ...