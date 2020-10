Justin Bieber krijgt zijn eigen Crocs

Het heeft er alles van weg dat Justin Bieber de volgende celebrity wordt die zijn eigen Crocs zal krijgen. Hij deelde op Instagram een teaser en die kreeg in geen tijd meer dan een miljoen likes. Paartjes van andere sterren zoals Post Malone waren eerder in een mum van tijd uitverkocht.

Justin Bieber heeft op Instagram een foto gedeeld van een paartje oranje Crocs die in een zwembad drijft. “Binnenkort”, schrijft hij erbij. Crocs zelf reageerde vervolgens op de foto met een groen hartje. Er lijkt dus geen twijfel over te bestaan dat de zanger en het klompenmerk binnenkort de handen in elkaar zullen slaan. Volgens Business Insider zorgde dat ene bericht er ook voor dat het aandeel van Crocs in een klap met elf procent steeg.

In het verleden ging Crocs al samenwerkingen aan met onder meer Post Malone, Balenciaga, KFC en Christopher Kane. Die schoenen waren vaak in enkele seconden uitverkocht en de kans is dus groot dat dat scenario zich nog eens zal herhalen met het paartje van Bieber. Wanneer de klomp zal worden uitgebracht, moet wel nog blijken.