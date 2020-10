Diest -

Maandag rond 1.15 uur is een 41-jarige automobilist uit Kortenaken zijn rijbewijs kwijtgespeeld nadat hij op het kruispunt van de Citadellaan en de Diestsesteenweg pas enkele meters voorbij het rode verkeerslicht tot stilstand voor de ogen van een politiepatrouille en positief testte op drugs en alcohol. Toen de man even later toch met zijn auto wilde wegrijden, zette de politie een wielklem op zij voertuig.