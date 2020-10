De derde dag in het proces tegen Jos Brech (57) levert meteen een pijnlijke constatering op van deskundige Rob Bilo. “De lichamelijke afwijkingen die ik heb gezien bij deze jongen, zeggen niets over het al dan niet misbruikt zijn”.

Bilo is gepensioneerd forensisch arts en deskundige op het gebied van kindermishandeling. Hij werd zo’n twintig jaar geleden al geraadpleegd. Tijdens zijn verhoor in de rechtbank klaagt hij over de slechte ...