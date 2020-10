Nationaal Crisiscentrum: “Stabilisatie van de besmettingen heeft zich niet doorgezet”

Tussen 25 september en 1 oktober zijn in België dagelijks gemiddeld 2.103,3 nieuwe coronabesmettingen bevestigd. Het Nationaal Crisiscentrum gaf meer duiding bij de nieuwste cijfers.

‘De voorbije dagen stellen we jammer genoeg opnieuw een versnelling vast van het aantal nieuwe besmettingen. De stabilisatie die we vorige week nog in het vooruitzicht hadden, heeft zich niet doorgezet. Integendeel: we zien opnieuw een duidelijke stijging van alle gevallen en we zien dat in alle provincies. We zien dat in alle provincies en bij alle leeftijden’, aldus viroloog Steven Van Gucht. ‘Het Belgisch traject volgt goed de evolutie die we ook in Nederland en Frankrijk zien.’

‘De afgelopen week werden er gemiddeld 2.103 nieuwe gevallen per dag vastgesteld in België. Dat is een stijging van 32 procent in vergelijking met de week er voor. Op woensdag 30 september hebben we zelfs ruimschoots de kaap van 3.000 nieuwe gevallen op één dag overschreden’, gaat Van Gucht verder.

‘Het hoogst aantal besmettingen doet zich nog steeds voor bij de twintigjarigen, op de voet gevolgd door de oudere tieners. Het aantal besmettingen neemt verhoudingsgewijs af met de leeftijd, maar stijgt weliswaar ook bij de oudere leeftijden. We zien onder andere een onrustwekkende stijging bij de negentigplussers.’ Sinds begin september is het aantal gevallen in die leeftijdscategorie bijna vertienvoudigd, klinkt het. ‘Verontrustend, want het gaat om een zeer kwetsbare leeftijdsgroep.’

Provincies

Er zijn toenames in alles provincies, maar de toenames lijken momenteel het grootst in de Waalse provincies. ‘Met uitschieters van plus 95 procent in Namen en plus 67 procent in de provincie Luxemburg. Het hoogste aantal nieuwe gevallen blijven we vaststellen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hier werden de afgelopen weken 466 nieuwe gevallen vastgesteld per dag en dat is een stijging van 37 procent.’

Vier Brusselse gemeentes zijn goed voor ruim 10 procent van het aantal nieuwe besmettingen die de afgelopen week werden vastgesteld. Het gaat om Sint-Jans-Molenbeek, Brussel stad, Schaarbeek en Anderlecht.

‘Het tweede hoogste aantal gevallen wordt vastgesteld in de provincie Antwerpen’, gaat de viroloog verder. Het gaat daar om gemiddeld 294 nieuwe gevallen per dag. ‘Dat is een bescheide toename van vier procent.’

Foto: Sciensano

‘Afgelopen week waren er gemiddeld 77 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. Dat is een toename van 21 procent in vergelijking met de week ervoor. Ook het aantal covid-patiënten dat op intensieve zorgen behandeld wordt, gaat in stijgende lijn.’ Momenteel gaat het om 186 patiënten die op intensieve zorgen liggen. Dat zijn er 38 procent dan de week er voor. 52 patiënten, of ongeveer een derde van het totaal, wordt momenteel behandeld in Brusselse ziekenhuizen. In Antwerpen liggen er momenteel 33 covid-patiënten in de ziekenhuizen, in Luik 27 en in Oost-Vlaanderen en Henegouwen telkens 18.

Ook de overlijdens nemen verder toe. De afgelopen week was er een verdubbeling van het aantal gemelde overlijdens. Het ging van 4,7 overlijdens per dag naar 9,4.

Medische zorg voor niet-coronapatiënten

Van Gucht gaf verder een toelichting bij het stappenplan dat covid-patiënten in optimale omstandigheden moet opvangen. ‘Dit is gebouwd op een aantal belangrijke principes. We willen in de eerste plaats zo veel mogelijk de normale werking van onze ziekenhuizen veiligstellen. Zo kan de normale zorg voor alle patiënten blijven doorgaan. Geplande onderzoeken en ingrepen kunnen dus kwaliteitsvol en in alle veiligheid blijven doorgaan.’

‘Als u medische klachten heeft die niets met covid te maken hebben, aarzel dan nooit om een afspraak te maken in het ziekenhuis’, stelt Van Gucht die ook meegeeft dat zorg uitstellen nooit een goed idee is omdat ‘het klachten alleen maar erger kan maken’.

De bedoeling van dit stappenplan is ook om de werkdruk van het ziekenhuispersoneel te verlichten en te spreiden. ‘Zeker wanneer het aantal covid-patiënten lokaal toeneemt.’ Hij verwijst daarbij naar de enorme inspanningen die het Belgische zorgpersoneel de afgelopen maanden heeft geleverd. ‘Ze verdienen onze aandacht en ons respect.’

‘Zo zorgt het stappenplan voor solidariteit tussen onze ziekenhuizen door samen te werken worden covid-patiënten gelijk verdeelt over de ziekenhuizen in heel ons land. Het plan heeft verschillende fases, gaande van fase 0, 1a, 1b, 2a tot 2b.’

‘In de eerste fase wordt in elk ziekenhuis 15 procent van de beschikbare bedden op intensieve zorgen voorbehouden voor covid-patiënten. Bijkomend voorziet elk ziekenhuis ook vier keer die capaciteit aan bedden voor patiënten die geen intensieve zorgen nodig hebben. In de laagste fase betekent dat voor heel België een onmiddellijke beschikbaarheid van driehonderd bedden op intensieve zorgen en 1.200 bedden op de gewone covid-afdeling. De ziekenhuizen kunnen normaal blijven functioneren en er zijn meer dan voldoende bedden voor alle soorten behandelingen en ingrepen.’

‘Vandaag liggen er in ons land 180 covid-patiënten op intensieve zorgen en 866 op de gewone zorgenafdeling. Als het aantal covid-patiënten stijgt dan voorziet het plan in de volgende fase ook steeds een stijging van het aantal bedden op intensieve zorgen en op de normale covid-afdelingen.’

Dadelijk meer.