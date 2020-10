MR beslist over lot van voorzitter Bouchez: “Partij is zichzelf aan het kapotmaken”

Het partijbureau van MR zit al sinds 9 uur samen om het lot te bespreken van Georges-Louis Bouchez. De partijvoorzitter ligt onder vuur omwille van verschuivingen in de regering. Volgens Bouchez zelf is er “geen reden tot ongerustheid”, al klinken sommige partijgenoten wel anders. “Ik betwijfel of het vertrouwen kan worden hersteld”, aldus Denis Ducarme.