Experts dringen aan op nieuwe maatregelen: “Er is kostbare tijd verloren gegaan”

De corona-epidemie in ons land dreigt opnieuw volledig te ontsporen, nu de cijfers pijlsnel omhoog gaan. Daarvoor waarschuwen dokters, virologen en epidemiologen. Zij eisen snel strengere maatregelen. “Er is de voorbije weken kostbare tijd verloren, en daar heeft het virus zodanig van geprofiteerd dat huisartsen overbelast zijn en ziekenhuizen onder druk staan.”

Barslecht. Zo evolueerden de coronacijfers afgelopen weekend in ons land. We zitten intussen boven 3.000 besmettingen per dag, waarschuwde dokter Dirk Devroey, de decaan van de faculteit geneeskunde van ...