Bilzense mama van meisje (4) met hersenverlamming stapt naar Scherpenheuvel

Bilzen / Malle -

Cerebrale parese (CP): het is een tongbreker die weinigen in één keer uitgesproken krijgen, laat staan kennen. “Je mag ook hersenverlamming zeggen”, vertelt Kim Moors (33), die zelf een dochtertje met CP heeft. Omdat het morgen Wereld CP Dag is, stapte ze te voet naar Scherpenheuvel ten voordele van de vzw We love Collette uit Malle, die aandacht vraagt voor CP en als stralend uithangbord Collette (4) heeft.