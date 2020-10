Om te zwaaien naar zijn fans. Daarom verliet de met het coronavirus besmette Donald Trump zondagnamiddag even het Walter Reed-ziekenhuis. Hoewel het om een kort uitstapje ging, zijn enkele artsen van het ziekenhuis kwaad op de Amerikaanse president. “Dit is waanzin.”

In een zwarte SUV werd Trump - met mondmasker op - zondagnamiddag even rondgereden om zijn fans te groeten en te tonen dat hij het goed stelde. In de wagen bij hem zaten minstens twee andere personen ...