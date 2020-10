CEO Brussels Airlines houdt lezing voor PXL-studenten

Hasselt-Centrum

Hasselt - Op 1 januari 2020 werd Dieter Vranckx CEO en CFO van Brussel Airlines van de Lufthansa Groep. Een dikke twee maand later brak de Covid-19 crisis uit en verkeert het internationale luchtverkeer in een nooit eerder geziene crisis. Op maandag 28 september 2020 kwam Dieter Vranckx de PXL-Business studenten inzicht geven in de typische karakteristieken van de internationale luchtvaart, welk impact de coronacrisis heeft, welk leiderschap in tijden van crisis nodig is en wat de strategie van Brussels Airlines is om het hoofd boven water te houden.

“De 100 fysieke plaatsen voor deze lezing waren in minder dan 30 minuten volzet en ook online werd de sessie massaal bijgewoond”, zZegt opleidingshoofd Marketing en Sales Maarten Thiry. “De luchtvaartsector heeft een sterke aantrekkingskracht op studenten. Bijna iedereen heeft al wel eens een vliegtuig genomen, en toch lijkt een luchthaven iets mysterieus te hebben en een soort van minisamenleving te vormen. We maken ons sterk dat deze lezing een eerste stap is naar een intensieve samenwerking tussen Hogeschool PXL en Brussels Airlines op vlak van stages én meer langdurige Management Traineeship-trajecten.”

Student William Vandenberghe: “Meneer Vranckx vertelde hoe hij bij de start van zijn indrukwekkende carrière de kans kreeg om bij het toenmalige Sabena gedurende twee jaar op verschillende afdelingen mee te draaien en dat dit erg stimulerend is om een helikopterperspectief te ontwikkelen. Ik hoop dat PXL samen met Brussels Airlines zulke trajecten kan ontwikkelen.”