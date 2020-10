PXL-studenten ontwerpen slimme onbemande receptiebalie

Oudsbergen - Wouter Pardon en Kobe Leenders, beiden kersvers afgestudeerd als bachelor toegepaste informatica aan Hogeschool PXL, hebben voor het bedrijf Leenders nv een slimme onbemande receptie ontworpen. Bezoekers van het bedrijf worden via automatische gezichtsherkenning naar hun afspraak geleid. De studenten zelf dromen intussen hardop van een eigen onderneming.

“De aanleiding voor de slimme onbemande receptie was mijn stageopdracht bij het expertisecentrum PXL Smart ICT”, vertelt Wouter Pardon. “Ik kreeg er de opdracht om na te gaan hoe je gezichtsherkenningssoftware kunt integreren in een onbemande receptie. Dat project liep zo vlot dat de bal aan het rollen ging: voordat ik het goed en wel besefte, was er met Leenders nv een bedrijf dat concrete interesse had in een werkend prototype. Dat hebben Kobe en ik de afgelopen maanden zelf ontwikkeld. We kregen daarvoor trouwens een gratis werkplek op Corda Campus.”

Wie het bedrijf Leenders nv in Opglabbeek bezoekt, botst daar vanaf nu dus op een showmodel van een onbemande receptiebalie. Die heeft meerdere functies: de werknemers van het bedrijf worden via supersnelle gezichtsherkenning en één druk op het scherm onmiddellijk herkend en aangemeld, wat prik- of tikklokken overbodig maakt. Maar ook voor bezoekers is het handig, zegt Kobe Leenders: “Als je al eens eerder het bedrijf bezocht hebt, word je als bezoeker direct herkend. Het systeem checkt onmiddellijk met welke werknemer je een afspraak hebt en die werknemer krijgt dan ook meteen een sms’je, zodat hij jou tegemoet kan lopen. Bezoekers die nog niet bekend zijn bij het bedrijf, kunnen zich aanmelden en hebben de keuze om hun gegevens op te slaan voor een volgend bezoek.”

Coronaproof

De slimme onbemande receptie is een troef in contactluwe coronatijden, aldus Robin Schrijvers (PXL Smart ICT), een van de onderzoekers die de studenten begeleidde: “In tegenstelling tot vingerafdrukscanners of elektronische badgesystemen zijn er bij gezichtsherkenningssoftware amper manuele handelingen of aanrakingen nodig. Alles kan nagenoeg contactloos verlopen én het is klantvriendelijk, want je laat je bezoekers niet meer op goed geluk door je gebouw zwerven. Verder is het ook een perfect alternatief voor bedrijven die niet de fysieke ruimte of het budget hebben voor een continu bemande receptie. Heel eerlijk: ik zie eigenlijk alleen maar voordelen.”

Ook de kersvers afgestudeerden hebben de smaak te pakken. Ze studeren verder aan de Universiteit Hasselt, maar onderzoeken intussen hoe ze die studies kunnen combineren met een eigen onderneming. Daarin willen ze het concept van de slimme onbemande receptie verder verfijnen tot een commercieel product.