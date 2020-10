Limburgs Landschap: Nummer één

Kortessem - Dirk Ottenburghs, medewerker van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw, leidt ons rond in de wondere wereld van fauna en flora in de Limburgse natuur.

De meeste mensen kennen hem en de meeste mensen vinden het een van de mooiste vogels die ze kennen. In Nederland werd hij vorig jaar door de vogelkijkers uitgeroepen tot de vogel die ze het liefst tegenkomen in de natuur: de ijsvogel. Er zijn duizenden, neen, miljoenen foto’s van dit blauwe juweeltje genomen. De ijsvogel is dan ook bij natuurfotografen een geliefd model. Maar de beelden die ik doorkreeg van Pascal Gielen uit Kortessem, waren toch weer dat ‘ietsje meer’. Deze vogel is dan ook een echte schoonheid.

En gelukkig doet de ijsvogel het al bij al zo slecht nog niet. Hoewel het woord ijs in zijn naam staat, is zijn grootste vijand net dat bevroren water. Bij een strenge winter vriest zijn jachtgebied – de vijvers en de beekjes – dicht en zit zijn maaltijd veilig onder een laagje ijs. Een kom met visjes op je voedertafel zetten is niet echt een traditie. Voor alle duidelijkheid: dat gaat ook niet helpen. Dus sneuvelen de ijsvogels massaal op zulke momenten. Maar die strenge winters, dat is al even geleden. Daarom zijn onze ijsvogels de voorbije winters vlot doorkomen en is hun populatie stevig toegenomen.

Wie een tuinvijvertje heeft, krijgt soms de kans om in deze periode deze prachtige vogels te bekijken. Jonge ijsvogels gaan op zoek naar visplekjes. En dan is zo'n helder plasje water met een mooi uitkijkplekje een ideaal oefenterrein. Voor dat uitkijkplekje kan je zorgen. Gewoon een tak die schuin over je vijver staat is al voldoende. Zet die dan zo dat je hem vanuit je woning goed kan zien. Hopelijk komt hij langs, de nummer één van de vogelkijkers.

(Foto's: Pascal Gielen)