Lutlommel verslikte zich in het stugge Sp. Lille (2-4) en speelt de koppositie kwijt aan Kadijk (1-3- winst bij V. Lommel. T. Rangers (0-3 in Kaulille) en Exc. Hamont (0-1 in SLW Maaseik) behouden het maximum. Domien Paesen (foto) bezorgde Ham met twee goals een eerste zege (3-1 tegen Opitter). (krth)