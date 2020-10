In een aangename derby hielden Kabouters Opglabbeek (2B) en Eendracht Louwel elkaar zaterdagavond mooi in evenwicht: 1-1. Doelpuntenmakers waren Dieter Kosten en Michael Maggen. Dat er dat slechts twee waren, was de verdienste van doelmannen Orlando en Florczak, die allebei enkele knappe reddingen in huis hadden. Een terugblik op de burenstrijd in vier thema’s.