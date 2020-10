Jo Vally voor de vijfde keer opa geworden

Jo Vally (61) is voor de vijfde keer opa geworden. Zijn dochter Carmen is op 1 oktober bevallen van een zoontje, Jules. Normaal was de geboorte pas gepland voor november. “Ons kleinste broertje Jules werd op donderdag 1/10 geboren”, schrijft Vally op Facebook. “Met een gewichtje van 1,175 kg en een lengte van 37,5 centimeter speelde hij het klaar.” Vally werd in 2015 voor het eerst grootvader, van de tweeling Stan en Lio. In 2016 volgde kleindochter Noa, twee jaar later kwam Ella ter wereld. Vorig jaar bracht Vally de single Wij leven nu uit. Op de hoes stond hij samen met zijn (toen nog) vier kleinkinderen op schoot. (eadp)