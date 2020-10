Jong N-VA voert actie op kermis

Bilzen - Een aantal leden van Jong N-VA Bilzen kwamen vandaag samen op de kermis om daar hun misnoegen aan te kaarten rond het aantreden van de nieuwe regering.

De Jong N-VA jongeren stonden vlakbij de kermisattracties om hun protest duidelijk te maken. “Wij aanvaarden niet dat we de komende jaren opnieuw geregeerd zullen worden door een regering die geen meerderheid heeft in Vlaanderen. We hebben ook een inzamelbox meegebracht. Er zijn immers ook heel wat ontgoochelde CD&V- en Open VLD-kiezers. Zij kunnen hier hun lidkaart droppen bij het oud papier. Een tiental hebben de daad ook bij het woord gevoegd", aldus Maarten Vandebeeck. (JoGe)