Paul uit North Carolina: “Trump is snel behandeld en deze week weer in Witte Huis”

Bree -

Wie wint de race naar het Witte Huis? Wat denken onze Limburgers in de VS en op wie gaan ze stemmen? Tot de presidentsverkiezingen op 3 november laten we vanuit elke Amerikaanse staat een Limburger aan het woord. Vandaag: Paul Kleutghen (68) uit Bree woont al sinds 1975 in de VS, waar hij CEO was van zijn eigen farmaceutisch bedrijf. Hij staat pal achter Trump: “Hij heeft goed gehandeld tegen Covid-19 door mondmaskers en vaccins in de VS te laten ontwikkelen, onafhankelijk van China. Zelf komt hij dit virus snel te boven.”