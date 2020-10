Gunter in Pennsylvania: “Coronabesmetting Trump is opgezet spel”

Sint-Truiden -

Wie wint de race naar het Witte Huis? Wat denken onze Limburgers in de VS en op wie gaan ze stemmen? Tot de presidentsverkiezingen op 3 november laten we vanuit elke Amerikaanse staat een Limburger aan het woord. Vandaag: Al twintig jaar woont Gunter Volders (48) uit Sint-Truiden in Pennsylvania en dit jaar mag hij voor het eerst zijn stem uitbrengen. Hij is aangemeld als Republikein maar zal niet op Trump stemmen. Dat vraagt om een woordje uitleg.