Val Greg Van Avermaet in Luik-Bastenaken-Luik: drie gebroken ribben en barst of breuk in nekwervel

Greg Van Avermaet is zondag zwaar ten val gekomen in Luik-Bastenaken-Luik. De kopman van CCC botste achteraan het peloton op een verkeerseiland en moest meteen opgeven. Hij werd afgevoerd naar een Luiks ziekenhuis. Het verdict was hard: een scheur in de ligamenten van het schoudergewricht, drie gebroken ribben en een barst of breuk in een nekwervel. De kans is enorm klein dat hij de kasseiklassiekers nog haalt.