Alles moet tegenwoordig coronaveilig verlopen. Ook op Werelddierendag in de Filipijnen is dat niet anders gisteren. Daar laten baasjes traditioneel hun geliefde huisdier(en) wijden door een priester. Om dat veilig te laten verlopen, bedachten ze het geniale systeem van een drive-thru dierenwijding. Zowel de baasjes als de schattige huisdieren lijken het helemaal prima te vinden. Een enkel hondje wuift zelfs even -met misschien een beetje hulp van het baasje- terug naar de priester.