Voor het eerst meer dan 3.000 coronabesmettingen op 1 dag geteld

In de strijd tegen de corona-epidemie blijft onze provincie het lichtpunt in België. Hoewel het coronavirus zich ook in Limburg opnieuw meer begint te verspreiden, is de stijging van het aantal nieuwe besmettingen niet extreem hoog. Zo kwamen er de afgelopen week in onze provincie 425 nieuwe coronagevallen bij. In heel het land ging het om meer dan 13.000 nieuwe besmettingen. Op één dag testten maar liefst 3.000 mensen positief op Covid-19. "Nieuwe maatregelen zijn nodig," zegt biostatisticus Geert Molenberghs van de UHasselt. Hij hoopt dat de nieuwe federale regering snel met een sterk signaal komt.