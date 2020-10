Landelijke Gilden vragen beter busvervoer naar het Maasland

Maaseik / Hasselt / Genk -

De vijf Landelijke Gilden van het Maasland vragen meer aandacht voor het busvervoer in hun regio. De leden zijn teleurgesteld in het ontwerpplan voor de Limburgse veroerregio. Het plan voorziet wel een snelle busverbinding vanuit Maaseik naar Hasselt-Genk, maar slechts om het uur. "Dat is te weinig om werkende mensen te overtuigen de auto te laten staan en het openbaar vervoer te nemen," klinkt het. Bovendien dreigen mensen met een beperking of zonder wagen verder af te glijden in sociaal isolement en armoede. De Gilden voeren actie en vragen een beter busvervoer naar en in het Maasland.