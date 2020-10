Open Bedrijvendag gaat digitaal

Genk -

Wie vandaag eens een kijkje wilde nemen bij een van de vele bedrijven in Limburg en Vlaanderen, kon dat gewoon doen van achter zijn of haar computer. De dertigste editie van de Open Bedrijvendag van werkgeversorganisatie VOKA was namelijk een virtuele versie. Door het coronavirus uiteraard, maar ook om het thema Digitale Transformatie onder de aandacht brengen. Want door de corona-epidemie hebben heel wat ondernemingen de digitale omslag moeten maken. Het epicentrum van de virtuele Open Bedrijvendag lag vandaag in Genk, in de virtuele studio van het bedrijf Painting With Light in Genk.