Dodelijk ongeval Vilvoorde: bestuurder had te veel gedronken

De bestuurder van de wagen die zaterdagavond in Vilvoorde in het kanaal terechtkwam, had te veel gedronken. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde zondagnamiddag. Het rijbewijs van de man werd meteen voor 15 dagen ingetrokken en hij wordt morgen voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Brussel wegens onopzettelijke doodslag in het kader van een verkeersongeval en onopzettelijke slagen en verwondingen in het kader van een verkeersongeval. Bij het ongeval kwam één passagier om, terwijl een tweede zwaargewond raakte.