Auto tegen verlichtingspaal in Lummen

Lummen -

Zaterdagnacht knalde een automobilist tegen een verlichtingspaal op een verkeerseiland van de Linkhoutstraat die zich net voor een oversteekplaats voor fietsers bevond. Buurbewoners die om iets over 1 uur een knal hoorden vonden enkele een klein stukje plastic. De bestuurder had dus vluchtmisdrijf gepleegd. De verlichtingspaal stond vlakbij een gevaarlijke bocht op het kruispunt van de Linkhout- en Beekstraat en Kambergen. Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km per uur en het is een raadsel waarom het verkeersbord voor de paal niet werd geramd en er niet meer brokstukken lagen.