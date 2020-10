Nu is hét moment om burlende edelherten te gaan beluisteren: “Ze zijn zo geil als boter”

Bree / Kinrooi / Bocholt -

Het is de tijd van de edelhertenbrons. Dat valt duidelijk te zien en vooral te horen net over de grens in Nederweert. Een 35-tal dieren zitten er verspreid over 150 hectare in het Weerterbos. “Ze zijn nu zo geil als boter. De herten burlen er op los. Een heel laag geluid om te tonen hoe krachtig ze zijn”, vertelt onze gids Henk Heijligers van Limburgs Landschap.