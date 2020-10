Lummen -

Onbekenden braken een rolluik van een huis in de Sint-Annastraat open en verbrijzelden het raam. Zo konden ze het huis betreden, maar het is nog niet duidelijk of de daders ook iets buitmaakten. Het feit werd zondag om 9.50 uur bij de politie gemeld. Twee gelijkaardige feiten in de Sint-Annastraat zijn zaterdag om 13.50 en 11.10 uur vastgesteld. Ook hier werd telkens via een raam ingebroken, maar het is niet duidelijk of iets gestolen werd.