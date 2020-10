Twee wagens botsen op Hoevenzavellaan in Genk

Regio

Op het kruispunt Hoevenzavellaan-Risstraat in Genk zijn zaterdag om even over 12 uur twee wagens op elkaar ingereden. Daarbij raakte een 73-jarige man uit Houthalen-Helchteren gewond. Er ontstond ook ...

Lees verder