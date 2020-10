Club walst over zwak Anderlecht, Vanaken, Diatta en uitstekende Vormer scoren

Geen verrassingen op Jan Breydel: Club Brugge won de klassieker tegen Anderlecht makkelijk met 3-0, na goals van Diatta, Vanaken en Vormer. Sambi Lokonga was de schlemiel bij paars-wit: de jongeling veroorzaakte een strafschop en kreeg later nog zijn tweede geel. Anderlecht zag ook nog een aansluitingstreffer afgekeurd voor offside. Club loopt voorlopig in op Charleroi, dat later speelt tegen Standard.