Hert met brute pech rent in volle vlucht tegen een boom in Nederland

In Staverden, in het noorden van Nederland gaat een filmpje viraal van een kudde herten op de vlucht. Een fietser moest daar stoppen omdat een tiental herten in volle vaart aan het wegvluchten waren. Een van de dieren rende daarbij in volle vaart tegen een boom en brak zijn nek.

De fietser liet weten dat de herten op de vlucht sloegen van een koppel met een hond dat in het midden van het bos aan het wandelen was. op het filmpje is duidelijk te zien hoe één hert met grote snelheid tegen een boom loopt en hoe het levenloos blijft liggen. Het filmpje is nu veelbekeken en wordt gebruikt om mensen te waarschuwen om zo veel mogelijk op aangegeven paden te blijven om zo de dieren in het wild niet te verstoren. Moesten deze herten richting een drukke baan gevlucht zijn, had het misschien nog erger kunnen aflopen.